Bug di Twitter banna utenti che scrivono Memphis: il Lione scherza con Depay

Non dite Memphis altrimenti Twitter vi banna… Succede anche questo sul noto social network che, per colpa di un bug, ha deciso di bloccare improvvisamente tutti quegli utenti che nelle scorse ore stavano digitando la parola “Memphis” appunto.

Ecco spiegato perché, dal nulla, il calciatore del Lione Depay, che di nome fa proprio Memphis, si è ritrovato ad essere “di tendenza”.

Bug Twitter e Depay spopola

Non è dato sapere il motivo, ma su Twitter, nelle scorse ore, chiunque digitasse la parola Memphis, veniva bloccato o peggio bannato e il suo messaggio immediatamente rimosso. Scrivere quel nome era diventato impossibile e allora ecco che in tanti hanno deciso di optare per… Depay.

Il calciatore olandese, che all’anagrafe fa proprio Memphis, è balzato in vetta alle tendenze di Twitter per via del suo, impronunciabile e non digitabile, nome di battesimo. Un bug sul social network che è stato segnalato e che ha visto il giocatore del Lione essere, suo malgrado, protagonista tanto che la stessa società francese ha voluto successivamente scherzarci su. Taggando l’account ufficiale Twitter, il club di Ligue 1 ha scritto: “Ei Twitter, possiamo parlare di lui?”, con tanto di foto del proprio attaccante.

Problema risolto? Non lo sappiamo. Bisognerebbe provare a scrivere Memphis. Chi tenta?