Bundesliga, anche i giocatori dello Schalke si decurtano l’ingaggio

Continuano gli esempi di solidarietà i Bundesliga. Questo stop del calcio ha costretto parecchi club a chiedere ai giocatori dei sacrifici riguardo gli stipendi. Se in casa Barcellona è ancora in corso un braccio di ferro con la società per quanto riguarda il taglio degli ingaggi, lo stesso non si può dire dello Schalke 04.

SACRIFICIO – Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club ha fatto sapere che i giocatori hanno preso una decisioen che sicuramente gli rende onore: “I giocatori avevano già dato la loro disponibilità a sostenere il club e i suoi dipendenti in questi tempi di crisi. I professionisti hanno concordato con la direzione del club di rinunciare parzialmente ai loro salari e premi e di sospendere ulteriormente i loro stipendi in percentuale fino al 30 giugno 2020”.