Bundesliga, arbitro fa cuore con lo spray e la ola dopo ultima gara diretta

Bella chiusura del signor Schmidt

Tra le tante immagini di festa e lacrime dopo il 90' di Bayern Monaco-Augsburg, per gli addii di Alaba, Boateng e Martinez, c'è anche quella dell'arbitro Markus Schmidt che ha concluso la sua carriera all'Allianz Arena. Dopo 18 anni in Bundesliga e 197 partite arbitrate, il fischietto tedesco ha diretto il match dei campioni di Germania per concludere al meglio la carriera. Così dopo il triplice fischio si è diretto verso la tribuna centrale dell'impianto di Monaco dove c'erano i suoi familiari e con lo spray in dotazione ha disegnato un cuore e poi fatto la ola con tutti gli spettatori che occupavano quel settore che si sono alzati in piedi per applaudirlo. Emozioni forti per l'arbitro e applausi anche dei calciatori di Bayern e Augsburg.