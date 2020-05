Bundesliga austriaca, la polizia vigila l’allenamento del Lask

Anche nella Bundesliga austriaca la ripresa è dietro l’angolo. La federazione sta lavorando con il Governo per la riapertura delle ostilità e come molte squadre europee, anche il Lask Linz ha ripreso ad allenarsi. La squadra austriaca sta comandando il campionato e in Europa League è arrivata fino agli ottavi di Europa League. Come in tutti gli altri campionati, anche i giocatori del Lask Linz si stanno allenando individualmente aspettando l’ok per le sedute di gruppo. L’intenzione della federazione austriaca è quella di ripartire a fine maggio, al massimo ai primi di giugno e portare a termine in breve tempo la restante parte della stagione.

Polizia sul campo di allenamento

Per il club capolista però c’è stato un piccolo imprevisto. Durante la sessione di lunedì i giocatori si sono allenati sotto lo sguardo attento della polizia. Il motivo è riconducibile alle tante segnalazioni dovute alla presenza massiccia di giornalisti e fotografi. Gli agenti hanno controllato i giocatori durante la seduta mantenessero le distanze di sicurezza. In Austria l’entusiasmo attorno al Lask è palpabile anche perché il club si trova vicino al traguardo di trionfare nuovamente in campionato, cosa che non succede dal 1965. Per quanto riguarda il cammino europeo, gli austriaci sono ad un passo dall’eliminazione dopo il 5-0 incassato contro il Manchester United.

