Bundesliga nel turno infrasettimanale del dodicesimo turno avara di sorprese. Successo netto del Bayer Leverkusen sul terreno del Colonia per 4-0. Tengono il passo della capolista il Bayern Monaco che batte 2-1 in casa il Wolfsburg (doppietta Lewandowski) e il Lipsia passato sul terreno dell’Hoffenheim per 1-0. Colpi esterni del Friburgo contro lo Schalke e dell’Augsburg a Bielefeld. In classifica Bayer 28, Lipsia e Bayern 27, Borussia Dortmund 22.