Bundesliga, Bayern fermato dall’Arminia Bielefeld (3-3)

Il Bayern Monaco nel posticipo della 21.ma giornata di Bundesliga non vince contro l’Arminia Bielefeld e chiude sul 3-3 in rimonta. Rot-weiss stanchi forse per l’impegno in Qatar dove hanno vinto il Mondiale per Club. Su Monaco nel primo tempo si è abbattuta una copiosa nevicata che ha favorito gli ospiti che sono andati ben presto sul 2-0 con i gol di Vlap e Piper che hanno beneficiato di clamorosi errori difensivi. Nella ripresa campo ripulito dalla neve e Bayern che ha rimontato prima con Lewandowski con una bella rovesciata ma subito il 3-1 del Bielefeld che porta la firma di Gebauer. Poi due gol della squadra di casa con Tolisso e Davies. Finale con il Bayern in avanti ma il 4-3 non è arrivato. Adesso il Lipsia è a -5 dal Bayern in classifica.