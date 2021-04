Bundesliga, Bayern passa a Wolfsburg e ipoteca il titolo

Il Lipsia adesso è a -7 dai bavaresi

Il Bayern Monaco nel giorno più decisivo della stagione in campionato, ha perso il suo allenatore che ha annunciato di rescindere il contratto a fine stagione. Oggi i bavaresi hanno ipotecato il titolo dopo aver battuto il Wolfsburg nel match del 29° turno della Bundesliga. L'incontro si è concluso con un punteggio di 3-2. Doppietta di Jamal Musiala e gol di Eric-Maxim Chupo-Moting. Il Wolfsburg per due volte ha accorciato le distanze senza arrivare al pareggio nei minuti finali. Il Bayern approfitta del mezzo passo del Lipsia ieri sera costretto al pareggio dall'Hoffenheim e si porta a +7 dai rivali a cinque giornate dalla fine del campionato. Nelle altre partite della giornata, il Friburgo ha sconfitto lo Schalke (4: 0), mentre l'Eintracht Francoforte ha perso contro il Borussia Mönchengladbach (0: 4). Pareggio a reti bianche tra Augsburg e Bielefeld mentre l'Union Berlino ha battuto in casa lo Stoccarda (2:1). Il Bayern con 68 punti è al 1 ° posto della classifica con un vantaggio di 7 punti sull'RB Leipzig. Il Wolfsburg, al 3 ° posto, ha subito la seconda sconfitta consecutiva e ha 54 punti.