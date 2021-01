Bundesliga, Bayern supera il Friburgo ed è campione d’inverno

Il Bayern Monaco ha battuto in casa il Friburgo con il risultato di 2-1 laureandosi campione d’inverno. La squadra di Flick è in un momento di difficoltà fisica dopo non aver potuto svolgere la preparazione e in campo si è visto anche oggi come i bavaresi soffrono gli avversari. Il Friburgo ha colpito una clamorosa traversa nel finale con Petersen e il Bayern ha portato a casa i tre punti. Oggi in gol Lewandowski nel primo tempo poi nella ripresa pareggio di Petersen e infine gol di Muller per il definitivo 2-1. Bayern che chiude il girone di andata con 36 punti, quattro in più del Lipsia secondo.