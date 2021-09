Bundesliga, Bayern vince ma Lewandowski non segna e il record di Müller resiste

Si ferma a 15 il numero di gol consecutivi in Bundesliga per il polacco

Questa sera il Bayern Monaco ha battuto 3-1 in trasferta il Greuther Furth nella partita della sesta giornata di Bundesliga. Match a senso unico con la squadra di Nagelsmann sul 3-0 anche con un uomo in meno per l'espulsione di Pavard nella ripresa. In gol Muller, Kimmich e un'autorete dei biancoverdi che hanno realizzato a 2' dalla fine la rete della bandiera. A secco l'attaccante del Bayern Robert Lewandowski che ha interrotto la sua striscia impressionante di reti che in Bundesliga si è fermata a 15. Resiste pertanto il record di Gerd Müller che ha segnato in 16 match consecutivi. Prima della partita di oggi, il polacco ha segnato in 19 partite di fila per il Bayern in tutte le competizioni. Dall'11 febbraio 2021 Lewandowski non aveva lasciato il campo senza gol nelle partite ufficiali.