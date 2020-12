Bundesliga, Borussia Dortmund passa a Brema

Quattro partite oggi in programma hanno aperto la dodicesima giornata di Bundesliga. Delle squadre di vertice in campo solo il Borussia Dortmund che dopo la pesante cinquina in casa contro lo Stoccarda, che è costata la panchina a Favre, si è riscattato sul terreno del Werder Brema passando per 2-1. Gol di Guerreiro (12’) e Reus (79’) trascinano i gialloneri al successo dopo più di tre settimane di digiuno. Gialloneri più intraprendenti ma che hanno vinto a 15′ dalla fine grazie a un erroraccio del portiere dei ‘Musicanti’ che non ha bloccato un facile pallone e poi ha messo giù un avversario causando un rigore. Reus ha trasformato dopo una prima respinta del portiere. Nelle altre partite di oggi, l’Union Berlino che aveva fermato il Bayern sabato scorso si vede rimontare nel finale il doppio vantaggio a Stoccarda: dopo le reti di Friedrich e Awoniyi, arriva il 2-2 firmato da Kalajdzic. Il Monchengladbach rimonta 3-3 a Francoforte in una gara pirotecnica con cose belle ma anche errori difensivi grossolani. Domani in campo la capolista Bayer in trasferta contro il Colonia, il Bayern Monaco riceve il Wolfsburg mentre il Lipsia sul campo dell’Hoffenheim.