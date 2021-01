Bundesliga, cadono Lipsia e Leverkusen e il Bayern potrebbe salutare tutti

Inatteso k.o. esterno della vice capolista Lipsia sul terreno del Mainz nel match della 18,ma giornata di Bundesliga. La squadra della Red Bull ha perso per 3-2 dopo essere per due volte andata in vantaggio. Un ko che ora potrebbe far scappare ulteriormente il Bayern Monaco, impegnato domani contro il fanalino di coda Schalke 04. Anche il Bayer Leverkusen ha rimediato una brutta sconfitta in casa contro il Wolfsburg vittorioso per 1-0 grazie alla rete di Baku. Nessun problema invece per il Francoforte che ha travolto il Bielefeld con un netto 5-1. Bene anche il Friburgo, che ha battuto 2-1 lo Stoccarda e l’Augsburg che ha trionfato per 2-1 contro l’Union Berlino.

BUNDESLIGA – TURNO 18

M’Gladbach-Dortmund 4-2

Augsburg-Union Berlino 2-1

Bielefeld-Francoforte 1-5

Friburgo-Stoccarda 2-1

Leverkusen-Wolfsburg 0-1

Mainz-Lipsia 3-2

18.30 Hertha Berlino-Werder Brema

Domenica

15.30 Schalke 04-Bayern

18.00 Hoffenheim-Colonia