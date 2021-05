Bundesliga, colpo del Kiel a Colonia nel match di andata

Si fa dura per il Colonia che adesso deve vincere in trasferta

Il primo round dello spareggio per un posto in Bundesliga è andato all'Holstein Kiel che ha vinto a Colonia. La terzultima della prima divisione è stata stesa dalla terza delle seconda divisione per 1-0 sul campo del Colonia. Ha deciso Simon Lorenz al 59′. Adesso il Kiel ha due risultati su tre nel match di ritorno che si disputerà sabato 29 giugno alle ore 18 a Kiel.