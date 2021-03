Bundesliga, è Lewandowski show a Brema: tre legni e un gol che fa storia

Successo per 3-1 del Bayern Monaco a Brema. Tutto facile per i prossimi avversari della Lazio in Champions League sul terreno del Werder nettamente schiacciato in difesa durante il match. Risultato che non fotografa bene il match che il Bayern avrebbe potuto vincere con punteggio tennistico ma a fermare Lewandowski i legni della porta di Pavlenka salvato in tre occasioni da pali e traversa. Gol di Goretska, Gnabry e dello stesso attaccante polacco nel secondo tempo. Una rete importante in Bundesliga visto che Robert Lewandowski entra ancora di più nella storia della Bundesliga. Non solo è il miglior marcatore straniero del campionato e lo straniero ad aver segnato più goal in una singola stagione. Da oggi il polacco è anche il secondo marcatore all-time nella classifica marcatori eterna della massima serie tedesca. Il numero 9 del Bayern Monaco ha superato una leggenda come Klaus Fischer, attaccante che ha fatto la storia del calcio tedesco a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. 268 le reti del 44 volte nazionale tedesco dell’Ovest (con 32 reti), che ha giocato un totale di 535 partite nel massimo campionato.