Bundesliga ferma, rischio perdite pari a 770 milioni

La pandemia di Covid-19 ha imposto uno stop quasi totale della società. Anche il mondo sportivo è stato colpito eccome dal virus e dopo i casi di contagio, le federazioni hanno optato per lo stop dei rispettivi campionati. Come successo in Liga, anche in Germania ora la DFB (Deutsche Fußball Liga) deve fare la conta dei danni.

770 MILIONI – Le cifre sono simili a quelle constatate in Spagna. Secondo la federazione tedesca, lo stop temporaneo della stagione potrebbe causare perdite per 770 milioni di euro. Una cifra molto vicina a quella spagnola di 680. Secondo quanto riporta Kicker lunedì tutti i club si riuniranno per capire le mosse da fare e non è escluso che si parlerà di nuovi criteri economici per l’iscrizione al prossimo campionato.