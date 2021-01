Bundesliga, frenano Lipsia e Dortmund e il Bayern può allungare

Il Lipsia e il Borussia Dortmund hanno perso punti preziosi nella sedicesima giornata della Bundesliga. Il Bayern Monaco, che giocherà domani contro il Friburgo è rimasto primo in classifica e domani in caso di vittoria potrebbe allungare. Il Lipsia ha pareggiato 2-2 sul terreno del Wolfsburg. Le reti che hanno deciso il match portano le firme di Nordi Mukiele al 6′ e Willi Orban al 54′ per gli ospiti. Mentre per il Wolfsburg i gol sono stati realizzati da Wout Weghorst al 22′ e Renato Steffen al 35′. Il Lipsia resta secondo con 32 punti, gli uomini di Oliver Glasner, sesti a quota 26 punti. Il Borussia Dortmund invece ha pareggiato in casa con il Mainz. Ospiti in vantaggio con la rete di Levin Oztuanli al 57′. I padroni di casa trovano il gol del pareggio al 73′ con Thomas Meunier. Al 76′ i gialloneri hanno l’occasione di vincere la gara ma Marco Reus sbaglia il calcio di rigore. In classifica Borussia Dortmund quarto a 29 punti, Mainz ultimo in coabitazione con lo Schalke 04 a 7 punti.

I risultati:

Venerdì

Union Berlino-Bayer Leverkusen 1-0

Oggi

Werder Brema-Augusta 2-0

Colonia-Herta Berlin 0-0

B. Dortmund-Magonza 1-1

Hoffenheim-Bielefeld 0-0

Wolfsburg-Lipsia 2-2

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 33*

2. RB Lipsia 32

3. Bayer Leverkusen 29

4. Borussia Dortmund 29

5. Union Berlino 28

6. Wolfsburg 26

7. Borussia Monchengladbach 24*

8. Friburgo 23*

9. Eintracht Francoforte 23*

10. Stoccarda 21*

11. Augsburg 19

12. Werder Brema 18

13. Hertha Berlino 17

14. Hoffenheim 16

15. Arminia Bielefeld 14

16. Colonia 12

17. Mainz 7

18. Schalke 04 7*

*: una partita in meno