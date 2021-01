Bundesliga, il Bayern domina l’Hoffenheim (4-1)

Il Bayern Monaco affonda in casa l’Hoffenheim e riscatta il ko esterno nel girone di andata. All’Allianz Arena dominio della squadra di Flick che ha rischiato solo ad inizio match ma poi ha schiacciato nella propria metà campo l’avversario. Hans-Dieter Flick in assenza di Leon Goretzka e Javi Martinez, entrambi sono risultati positivi al Covid-19, ha piazzato Marc Roca accanto a Joshua Kimmich. La prima opportunità per gli ospiti al minuto numero 7 ma Manuel Neuer è stato provvidenziale. Poi Thomas Muller ha colpito la traversa al 15′. Il gol è arrivato subito dopo con un bel colpo di testa di Jérôme Boateng, su angolo di Kimmich. Per il numero 17 del Bayern è stato il primo gol in campionato. Muller ha raddoppiato al 43′ con un tiro dalla distanza ma nel minuto successivo, Andrej Kramaricì ha ridotto il punteggio. Nelle ripresa altri due gol bavaresi a suggello di una ottima prestazione: al 57′ gol del solito Lewandowski su bel cross di Coman poi il 4-1 firmato da Serge Gnabry Con questa vittoria, il Bayern consolida la sua posizione di leader con ora dieci punti di vantaggio sul Lipsia che riceve alle 18.30 il Bayer Leverkusen. Nelle altre partite di oggi successo del Borussia Dortmund sull’Augsburg per 3-1, dell’Eintracht sull’Hertha per 3-1 poi pareggi 1-1 tra Union Berlino e Borussia M’Gladbach e Werder-Schalke.