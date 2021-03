Bundesliga, il Covid spaventa i club: ricavi in netto calo

Il Covid ha messo nei guai le società calcistiche di tutto il mondo. In Italia molti club sono in difficoltà per mancanza di introiti da botteghino così come sta succedendo in Germania sia per l’attuale stagione che per quella precedente 2019/20. Conti in rosso con i ricavi in calo per la prima volta da 15 anni: 4,5 miliardi di euro, -5,7% rispetto all’anno precedente come riporta calcioefinanza.it. Situazione difficile anche per i club, che per la prima volta in nove anni chiudono con un rosso di 155,6 milioni complessivamente, sia pur con otto club in grado comunque di generare utili.

In generale, i ricavi generati dai 18 club della Bundesliga ammontano a 3,8 miliardi (-5,4% rispetto alla stagione precedente), mentre i club di Bundesliga 2 presentano entrate per 726 milioni (-7,2%).

Nel dettaglio, le entrate dei club di Bundesliga sono suddivise in questo modo:

363,538 milioni dal matchday (520,090 nel 2018-19);

dal matchday (520,090 nel 2018-19); 888,835 dalla pubblicità (845,443);

dalla pubblicità (845,443); 1.489,186 dai media (1.483,048);

dai media (1.483,048); 594,323 dai trasferimenti (675,104);

dai trasferimenti (675,104); 184,435 dal merchandising (175,993).

“Nessuno era preparato per la crisi Covid e gli effetti sui diversi aspetti della vita che avrebbe avuto su tutto il globo. Il calcio tedesco non fa eccezione” ha dichiarato Christian Seifert, portavoce del Comitato esecutivo della DFL.

Seifert ha aggiunto: “Negli ultimi 20 anni, la Bundesliga e la Bundesliga 2 hanno stabilito fondamenta economiche sulle quali costruire gli sviluppi futuri. In ogni caso, è chiaro come le ramificate conseguenze della pandemia richiederanno a tutti i club di continuare ad agire con scrupolo finanziario e lungimiranza”.