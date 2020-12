Bundesliga, il Levekusen batte l’Hoffenheim e sale in vetta

Il Bayer conquista il trono della Bundesliga aggiudicandosi il posticipo della 11^ giornata del campionato tedesco contro l’Hoffenheim piegato con il punteggio di 4-1. Doppietta di Bailey e rete di Wirtz e Alario per l’undici di Bosz. Baumgartner per il provvisorio 2-1 degli ospiti che hanno chiuso in nove uomini. Successo casalingo non proprio facile almeno fino al 55′ ma quello che contava stasera per la squadra di Leverkusen erano i tre punti per volare in vetta in solitaria a +1 da Bayern e Lipsia. Il pallone racconta che l’ultima volta del Bayer primo da solo in campionato risale al 18 ottobre 2013 e anche in quel caso i Farmaceutici salirono in vetta in classifica battendo lo stesso avversario di oggi ma con il punteggio di 2-1.