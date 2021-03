Bundesliga, il Lipsia frena in casa con l’Eintracht e scivola a -4 dal Bayern

La domenica della 25esima giornata di Bundesliga regala un sorriso in più il Bayern che approfitta del pareggio casalingo del Lipsia contro l’Eintracht Francoforte (1-1 apre Forsberg poi Kamada)per portarsi a +4 sulla squadra della Red Bull. Prima dell’andata con la Lazio in Champions il Bayern era stato battuto dall’Eintracht e aveva fatto nascere qualche illusione al Lipsia ma i valori tecnici stanno tornando a galla. Dopo il 3-1 sul Werder Brema, la compagine di Flick attende la Lazio mercoledì all’Allianz Arena per il ritorno in Champions League. Regna la tranquillità in casa dei campioni di tutto e contro i capitolini saranno pochi gli assenti. Oggi si è allenato regolarmene Alaba che non è andato a Brema.

In Bundesliga oggi si registra la sconfitta interna del Bayer contro il sorprendente Arminia Bielefeld che venerdì riceverà il Lipsia. Il Borussia Dortmund si riporta in zona Champions con il 2-0 all’Hertha, favorito dagli errori del portiere Jarstein. Haaland non è in giornata: un solo tiro e sei tocchi di palla, ci pensano Brandt e il 16enne Moukoko che festeggia la convocazione per l’Under 21 con il terzo gol in campionato.

25a GIORNATA. Venerdì: Augsburg-Borussia M. 3-1. Ieri; Wolfsburg-Schalke 5-0; Union-Colonia 2-1; Mainz-Friburgo 1-0; Werder-Bayern 1-3; Borussia Do-Hertha 2-0. Oggi: (13.30)Leverkusen-Arminia 1-2 Lipsia-Eintracht 1-1 Stoccarda-Hoffenheim 2-0. CLASSIFICA Bayern 58; Lipsia 54; Wolfsburg 48; Eintracht 44; Borussia Do. 42; Leverkusen 40; Union 38; Friburgo 34; Borussia M. Stoccarda 33; Hoffenheim, Werder 30; Augsburg 29; Colonia e Arminia B. 22; Hertha e Mainz 21; Schalke 10.