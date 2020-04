Bundesliga, il ministro del Lavoro suggerisce: “Giocare con la mascherina”

Giovedì 23 aprile la DFL si era riunita per decidere la ripresa della Bundesliga. La data caldeggiata da tempo era quella del 9 maggio, ma il presidente Seifert ha rimesso tutto nelle mani del Governo. L’ufficialità sulla ripresa del campionato tedesco dovrebbe arrivare il 30 aprile e nel frattempo il ministro del Lavoro Hubertus Heil ha lanciato una proposta.

GIOCARE CON LE MASCHERINE – Heil in questi giorni ha emesso alcune direttive in tema di sicurezza sul posto di lavoro, suggerendo poi ai giocatori di tornare a giocare con le mascherine, al fine di abbassare il rischio di contagio. Il Der Spiegel ha intercettato le parole del ministro che ha descritto anche il modello che i giocatori dovrebbero portare: “La mascherina dovrebbe essere fatta in modo tale da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco”. Un suggerimento bocciato a metà dal Ds del Lipsia Kroesche: “E’ un’idea interessante, ma con la mascherina si può sprintare verso il pallone una volta, non credo tante“.