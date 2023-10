Bundesliga, il “nuovo Lewandowski” costa solo 17,5 milioni di euro

ILRECORD: Il traguardo in questione è quello dei 16 gol realizzati nelle prime 11 gare, un record assoluto per il campionato tedesco che era riuscito solo a Robert Lewandowski. Però la nuova stella Bundesliga non è più il polacco, ma Serhou Guirassy che ha collezionato 14 gol nelle prime otto partite e minaccia di raggiungere Lewa. Simboliche le due triplette realizzate contro contro Mainz e Wolfsburg, le quali lo hanno momentaneamente eletto come miglior marcatore dei top cinque campionati europei. Alle sue spalle ci sono giocatori del calibro di Lautaro (11), Harry Kane (9), Haaland (9) e Kylian Mbappé (8). La brutta notizia è che recentemente l'attaccante si è infortunato e rimarrà out per un paio di settimane. Per sapere se raggiungerà o meno il record di Lewandowski, dunque, dovremo attendere ancora un pò. La buona, invece, è che clamorosamente ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro secondo SkyGermania. Una spesa relativa, quasi ridicola, che lo potrebbe condurre in un top club già il prossimo gennaio.