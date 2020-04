Bundesliga, in dubbio la ripartenza il 9 maggio. Seifert: “Aspettiamo il governo”

In Germania sono al lavoro per garantire la ripresa del campionato a breve termine. L’idea della DFL era quella di tornare in campo la seconda settimana di maggio e quindi il weekend del 9 e del 10. In Europa sarebbe forse l’unica competizione a riprendere in così breve tempo dallo scoppio della pandemia. Tuttavia, Christian Seifert, amministratore delegato della Bundesliga non ha dato il via libera definitivo.

GOVERNO – Giovedì 23 aprile il presidente della Deutsche Fußball Liga ha parlato in conferenza stampa dopo l’incontro avuto con i 36 club professionistici di Bundesliga e Zweite Liga. Seifert ha ammesso che non ci sarà alcuna ripresa il 9 maggio: “Stando alla seduta di oggi, non ci sarebbero riserve per riprendere a maggio. La data di una ripresa va decisa dalla politica“. Durante l’assemblea è stato deciso che la federazione ordinerà circa 25mila tamponi per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Inoltre, allo stadio verranno ammesse 322 persone per i match di cartello e 270 per le sfide reputate di secondo piano. La ripartenza del campionato tedesco, quindi, verrà decisa la prossima settimana dal governo.