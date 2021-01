Bundesliga, Lewandowski di rigore e Bayern batte l’Augsburg

Il Bayern porta via tre punti importanti da Augsburg derby della Baviera. Ha deciso Lewandowski su rigore nel primo tempo. La squadra di Flick ha dominato nei primi 45′ ma ha fallito facili occasioni con l’attaccante polacco oggi poco lucido sottorete. Nella ripresa l’Augsburg si è fatto minaccioso ed ha sbagliato un rigore decisivo al 75′ con il palo che ha respinto la conclusione di Finnbogason. La vittoria è arrivata attraverso la sofferenza ma a questo Bayern in questo momento in condizione fisica non al top va bene così. Ha vinto anche il Lipsia in casa contro l’Union con la squadra della Red Bull che resta a -4 dalla capolista.

Questi i risultati della 17^ giornata di Bundesliga.

Schalke 04-Colonia 1-2

Augsburg-Bayern Monaco 0-1

Arminia Bielefeld-Stoccarda 3-0

Friburgo-Eintracht Francoforte 2-2

RB Lipsia-Union Berlino 1-0

Di seguito la classifica aggiornata dopo il 17° turno di campionato:

Bayern Monaco 39

RB Lipsia 35

Bayer Leverkusen 32

Borussia Dortmund 29

Wolfsburg 29

Union Berlino 28

Borussia Moenchengladbach 28

Eintracht Francoforte 27

Friburgo 24

Stoccarda 22

Hoffenheim 19

Augsburg 19

Werder Brema 18

Hertha Berlino 17

Arminia Bielefeld 17

Colonia 15

Mainz 7

Schalke 7