Bundesliga, lo Schalke torna alla vittoria dopo un anno: 4-0 all’Hoffenheim!

Il profumo della vittoria è tornato allo Schalke 04 che non vinceva un match di Bundesliga da un anno (17 gennaio 2020 contro il Borussia Mönchengladbach 2-0). Guidato da un grandissimo Amine Harit (un gol oggi) e da Kolasinac ritornato dall’Arsenal, il club di Gelsenkirchen ha superato con il punteggio di 4-0 l’Hoffenheim. Lo Schalke non eguaglierà quindi il record di mancate vittorie che risale a 55 anni fa: è quello di 31 partite senza successi in Germania detenuto dal club Tasmania Berlin (5a divisione). Un americano ha premiato lo Schalke: l’attaccante Matthew Hoppe, ha firmato una tripletta ma tutti hanno sfoderato una prestazione superlativa. I tifosi sperano nel riscatto dell’ex squadra di Andreas Möller che al momento è penultima in classifica.