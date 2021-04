Bundesliga, l’ultimo posticipo del lunedì della storia non sarà ricordato a lungo

La Bundesliga chiude l’esperimento del monday night almeno per altri 4 anni. Ironia della sorte l’ultima gara all’orario più odiato dalle tifoserie è stato uno 0-0 assolutamente dimenticabile tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen, due squadre che non riscuotono la straordinaria simpatia delle curve tedesche, specie i primi. Comunque, è anche la prova che la Bundesliga è la lega che più di tutte mette il tifoso al centro. E non è poco. La DFL aveva confermato che lo slot sarebbe stato eliminato nel nuovo contratto per i diritti tv, che partirà dalla stagione 2021/22 e si concluderà nella stagione 2024/25. Soddisfazione espressa da tutti i tifosi tedeschi che si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio durante Lipsia-Eintracht di due stagioni fa. I supporter invasero il campo nel primo tempo poi l’inizio ripresa fu posticipato per il lancio di palline da tennis sul terreno di gioco. Ma adesso i vincitori sono loro visto che il pallone non rotolerà più in Germania il lunedì sera.