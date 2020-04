Bundesliga, primo passo per la ripresa: arrivano i sì dei Lander

Passo dopo passo, il calcio tedesco sembra essere sempre più vicino alla ripresa. Nel giorno in cui la Ligue 1 ha deciso di fermarsi e riprendere a settembre, ecco che in Germania si viaggia spediti verso la ripartenza. Non è ancora chiara quale sarà la data definitiva, ma è probabile che giovedì 30 aprile la cancelliera Merkel possa dare il via libera definitivo.

SÌ DEI LANDER – Secondo quanto riportato da SportMediaset i ministri dello Sport dei 16 Stati Federali tedeschi hanno dato il loro ok alla ripresa in quanto “è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche”. Questo il contenuto del documento ufficiale inviato al Governo. L’ultima parola però spetterà a Angela Merkel. La Bundesliga dunque potrebbe ripartire in un periodo compreso tra metà o fine maggio.