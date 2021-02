Bundesliga, sotto la neve il Bayern passa a Berlino: Coman gela l’Hertha

Il Bayern Monaco ha battuto l’Hertha con il punteggio di 1-0 nell’anticipo della 20^ giornata di Bundesliga. Il gol di Coman nel primo tempo ha spezzato l’equilibrio di una gara giocata a Berlino sotto una fitta nevicata. Partita ben giocata dai campioni d’Europa che hanno alzato il ritmo nel primo tempo sfiorando il gol con Coman, Gnabry e Sanè. Un fallo sul numero 10 bavarese ha spinto l’arbitro a concedere il rigore che Lewandowski ha sprecato. Subito dopo la rete di Coman che dal limite dell’area ha calciato di potenza con il pallone che dopo una deviazione è finito in rete. Nella ripresa ancora Bayern con Gnabry e Coman che hanno sprecato il raddoppio. L’Hertha ha avuto una grande chance con Cunha all’88’ ma il lob a scavalcare Neuer è finito fuori di poco. Match concluso 1-0 e al Bayern tanto basta per vincere a Berlino e portarsi a +10 sul Lipsia in campo domani. La squadra di Flick lunedì sarà impegnata in Qatar dove in semifinale del Mondiale per club affrontarà gli egiziani dell’Al Ahly.