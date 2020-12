Bundesliga, spettacolo e gol tra Bayern e Lipsia: 3-3

Il big match della decima giornata di Bundesliga tra Bayern e Lipsia si è chiuso in parità. All’Allianz uno spettacolare 3-3 con girandola di reti ed emozioni. Il Bayern ha sofferto le ripartenze degli ospiti che hanno approfittato di diversi errori della difesa per battere Neuer in tre occasioni. Muller in giornata ha rimesso le cose a posto ma anche da rimarcare la bella prova del 17enne Musiala autore di un grande gol. La giornata di Bundesliga si era aperta con il derby di Berlino: l’ Hertha batte l’Union per 3-1 grazie a una doppietta di Piatek, dopo i goal di Awoniyi e di Pekarik. Espulso Andrich nel primo tempo. Solo pari per il Borussia Dortmund nel match di sabato contro l’Eintracht: a Francoforte padroni di casa in vantaggio con Kamada, dunque il goal di Reyna nella ripresa. Spettacolo tra Friburgo e Gladbach, con gli ospiti che hanno chiuso il match sul 2-2 grazie a Plea. Respira l’Arminia Bielefeld grazie al successo sul Mainz, scavalcato in classifica, mentre il Colonia e il Wolfsburg hanno concluso la gara sul 2-2.

BUNDESLIGA, 10ª GIORNATA

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO 3-1 [20′ Awoniyi (U), 51′ Pekarik (H), 74′ e 77′ Piatek (H)]

BIELEFELD-MAINZ 2-1 [21′ Prietl (B), 31′ Doan (B), 82′ Stoger (M)]

COLONIA-WOLFSBURG 2-2 [18′ Thielmann (C), 29′ Arnold (W), 43′ Duda (C), 47′ Weghorst (W)]

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA DORTMUND 1-1 [9′ Kamada (E), 56′ Reyna (B)]

FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-2 [23′ Embolo (B), 32′ Linehart (F), 49′ rig. Grifo (F), 50′ Plea (B)]

BAYERN MONACO-LIPSIA 3-3 [19′ Nkunku (L), 30′ Musiala (B), 34′ Muller (B), 36′ Kluivert (L), 48′ Forsberg (L), 75′ Muller (B)]

WERDER BREMA-STOCCARDA [Domenica, ore 15.30]

SCHALKE-BAYER LEVERKUSEN [Domenica, ore 18.00]

HOFFENHEIM-AUGSBURG [Lunedì, ore 20.30]

CLASSIFICA BUNDESLIGA

BAYERN 23 punti

LIPSIA 21

BAYER LEVERKUSEN 19

BORUSSIA DORTMUND 19

WOLFSBURG 18

UNION BERLINO 16

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 16

EINTRACHT 13

AUGSBURG 12

STOCCARDA 11

WERDER BREMA 11

HERTHA BERLINO 11

HOFFENHEIM 9

FRIBURGO 8

BIELEFELD 7

COLONIA 7

MAINZ 5

SCHALKE 3