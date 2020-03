Bundesliga, vincono Dortmund e Bayern. Perde terreno il Lipsia

Con i match tra Bayern e Augsburg e Dusseldorf e Mainz si chiude la 25^ giornata di Bundesliga. La classifica è sempre più corta soprattutto per le tre squadre di testa: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. A dividere le tre formazioni ci sono 5 punti e la lotta si fa più avvincente che mai.

Sicuramente il pari del Lipsia in casa del Wolfsburg complica i piani di Nagelsmann che ora deve ripartire subito per tenere testa alle prime due della classe. Grazie ad Hakimi invece il Dortmund ottiene una vittoria non semplice sul campo del Borussia Monchengladbach che vale ai gialloneri la quarta vittoria consecutiva e il secondo posto a soli quattro punti dal Bayern Monaco.

La squadra di Flick ha passeggiato in casa contro un Augsburg che non ha creato alcun grattacapo a Neuer e compagni. Importante in chiave Europa la vittoria del Bayer Leverkusen che annichilisce 4-0 il Francoforte.