Alaba, addio al Bayern Monaco a fine stagione con un record strappato a… Ribery

Dirà addio al termine della stagione in corso e lo farà con un record niente male. David Alaba, grazie alla presenza col Bayern Monaco registrata nell’ultima sfida di campionato contro il Lipsia, ha conquistato una statistica assolutamente importante per la Bundesliga, andando a strappare lo “scettro” ad un altro ex big del campionato: Franck Ribery.

Alaba: il record

Grazie alla presenza nel match del suo Bayern Monaco contro il Lipsia, David Alaba, difensore dei tedeschi, ha messo a referto la sua presenza numero 274 in Bundesliga. Un dato che gli consente di realizzare un record assoluto per il massimo campionato in Germania. Infatti, l’austriaco è diventato il giocatore straniero con il maggior numero di apparizioni nel torneo. Battuto Franck Ribery, fermo a quota 273.

Al termine della stagione in corso, Alaba dirà addio ai tedeschi, probabilmente per passare in Spagna al Real Madrid o, in alternativa, in Francia al Psg. Intanto può godersi questa statistica con la possibilità, da qui alla fine, di incrementarla ulteriormente.