Allarme Coronavirus, la linea del Bayern: niente selfie e autografi

L’allarme Coronavirus risuona anche in Germania. Al momento non sono in discussione match della Bundesliga, ma le società cercano comunque di adottare misure precauzionali per evitare la diffusione del contagio. Anche il Bayern Monaco ha fissato delle regole di prevenzione. In un comunicato il club bavarese ha spiegato che i propri giocatori non potranno più fare selfie o firmare autografi con i tifosi. Una decisione dettata anche dal suggerimento del medico sportivo dei campioni di Germania in carica. Con buona pace dei supporters, che per un po’ dovranno fare a meno di foto e cimeli firmati dai propri idoli.