Alle volte ritornano, Rafinha si propone al Bayern Monaco: “Il mio cuore batte per loro…”

266 presenze in 8 anni, tra il 2011 e il 2019. Rafinha non dimentica il Bayern Monaco. Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Flamengo, fresco vincitore del campionato verdeoro, ha commentato ai microfoni della Bild, la possibilità di tornare in Germania, in quello che a tutti gli effetti è il suo club del cuore.

SE HA BISOGNO… – Visto il momento di difficoltà del club tedesco dovuto alle diverse assenze per infortunio, l’ultimo in ordine di tempo dopo Coman, Javi Martinez e Süle, è stato Serge Gnabry, Rafinha ha affermato: “In Brasile sono felice, ma il mio cuore batte per il Bayern Monaco. Se il Bayern ha bisogno di aiuto, può chiamarmi”. Vedremo se i campioni di Germania risponderanno positivamente a questa proposta d’aiuto del loro ex calciatore. Il tecnico Hansi Flick potrebbe gradire dei rinforzi…