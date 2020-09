Alphonso Davies a 19 anni sul tetto d’Europa, ma poteva finire al Crystal Palace

Ve lo immaginate Alphonso Davies con un’altra maglia? Molti appassionati sicuramente no, i tifosi del Bayern nemmeno. Il laterale canadese è stato uno dei protagonisti della stagione dei bavaresi con delle prestazioni notevoli e le sue inarrestabili corse sulla fascia.

ALPHONSO DAVIES E IL CRYSTAL PALACE

La carriera di Davies avrebbe potuto prendere però la via della Premier League. A confermarlo è il presidente del Crystal Palace Parish: “Quando aveva 15 anni Davies mi fu consigliato da mia sorella, che vive a Edmonton. Siamo volati in Canada per vederlo e volevamo ingaggiarlo, ma non siamo riusciti a ottenere un permesso di lavoro in Inghilterra. Storia vera, ho ancora tutte le mail. Sono sicuro che sarebbe stato interessato a venire da noi. Quindi ora quando vedo il Bayern sono un po’ rammaricato, ma sono contento per Alphonso”.