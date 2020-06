Alphonso Davies da record: cartellino rosso, titolo conquistato e… record di velocità in Bundesliga

Una serata che difficilmente potrà mai dimenticare. Alphonso Davies è entrato nella storia del Bayern Monaco e della Bundesliga. Il cartellino rosso rimediato è solo una piccola macchia che può tranquillamente essere accolta con un sorriso e una pacca sulla spalla. Se il titolo vinto, l’ottavo di fila dei bavaresi e il 30esimo totale, è sicuramente un traguardo da festeggiare, per il classe 2000 c’è anche un nuovo primato nella storia del massimo campionato tedesco, totalmente individuale, per cui esultare. Davies ha, infatti, messo a segno il record di velocità assoluta mai fatto registrare in terra tedesca.

Come scrive Opta Franz, infatti, durante uno scatto dei suoi, il canadese ha corso alla bellezza di 36.51 km/h: si tratta del dato più elevato raccolto dal 2013/2014, stagione in cui è nato il database statistico di riferimento. Il Beep Beep del Bayern Monaco, in stagione è stato protagonista di altri picchi di velocità che hanno portato a recuperi difensivi eccellenti ma anche a 3 goal e ben 9 assist.