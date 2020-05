Alphonso Davies, il velocista che impressiona Muller e… Lukaku

Alphonso Davies o Usain Bolt? Se lo sono domandati in tanti quando nel primo tempo del super classico di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, l’esterno bavarese ha compiuto un recupero prodigioso su Haaland. Intervento preciso a seguito di uno scatto da velocista puro. Doti atletiche che non sono passate inosservate…

Alphonso Davies: i complimenti di Muller e Lukaku

35,3 km orari di velocità. Alphonso Davies è stato in grado di raggiungere questa cifra nello scatto che lo ha portato a rubare palla al rivale del Borussia Dortmund Haaland. Alcuni secondi che hanno presto fatto il giro del web e che hanno riscosso grandi complimenti. Da una parte i fan, dall’altra i colleghi. Tra questi anche l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku che su Twitter si è espresso senza giri di parole: “Alphonso Davies è incredibilmente veloce”. Anche il Bayern Monaco lo ha esaltato. Prima con un post social, poi con le parole dell’esperto Thomas Muller che dopo la partita, vinta 1-0 grazie al gol di Kimmich, ha detto: “Eh si, Alphonso è assurdo. Magari ogni tanto pecca sul posizionamento in campo ma poi ‘meep meep meep meeep’ prende scatta e ti impressiona. Ha tantissima potenza, un’energia pazzesca e quando il rivale pensa di avere tempo per controllare la palla arriva lui e te la ruba”.

Grazie al recupero di Davies su Haaland e la rete di Kimmich, il Bayern Monaco ha allungato in vetta alla classifica di Bundesliga. Adesso i rivali del Borussia Dortmund inseguono dalla distanza. Sono sette i punti che separano i bavaresi, primi, dai gialloneri, secondi. Se non un’ipoteca sul titolo, poco ci manca…