Anche la Germania piange Maradona: squadre con il lutto durante il weekend

Il calcio è in lutto: Diego Armando Maradona è scomparso ieri in Argentina in seguito a un malore. Non c’è paese in cui il Pibe de oro non venga commemorato al meglio, celebrando le sue prodezze. Non fa eccezione la Germania, che con la Nazionale occidentale arrivò a contendere all’Albiceleste dell’ex numero 10 ben due Mondiali, equamente spartiti.

OMAGGIO

La Federcalcio tedesca ha deciso di omaggiare Maradona con un gesto importante. Tutte le squadre di Bundesliga e Zweite impegnate durante il fine settimana nel nono turno di campionato dovranno indossare il lutto al braccio per ricordare il campione scomparso.