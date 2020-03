Anche la Germania si ferma: niente calcio fino al 2 aprile

Anche la Germania si ferma di fronte all’emergenza Coronavirus. Di fronte ai tanti casi nel mondo e al timore di una rapida diffusione in terra tedesca, la DFL ha optato per il rinvio delle gare previste per questo fine settimane, estendendo la sospensione fino al 2 aprile. Ecco il comunicato: “La Federazione calcistica tedesca ha deciso di rinviare la giornata numero 26 prevista per questo weekend sia per la Bundesliga che per la Zweite Liga. Il Comitato della DFL inoltre, raccomanda all’assemblea dei club che si terrà lunedì, di sospendere il campionato almeno fino al prossimo 2 aprile per far fronte all’emergenza coronavirus. L’obiettivo resta quello di portare a termine la stagione entro l’estate, anche perché “il termine anticipato della stagione potrebbe avere conseguenze esistenziali per alcuni club”.