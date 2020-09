Aumento di contagi a Monaco, il Bayern giocherà a porte chiuse contro lo Schalke 04

In Bundesliga si potrà tornare allo stadio riempiendolo però al massimo fino al 20% della capienza totale. Un primo ritorno alla normalità che si spera possa avvenire a breve anche in Italia. In Germania però c’è una città che ha deciso di non aprire alcun impianto a causa dell’aumento di contagi: Monaco.

BAYERN ANCORA A PORTE CHIUSE

La decisione è arrivata dal sindaco della città Reiter che ha spiegato: “Non possiamo permettere a migliaia di tifosi di entrare contemporaneamente in uno stadio“. Dopo alcune ore è arrivato il commento dell’allenatore dei bavaresi Flick: “Dobbiamo adattarci a situazioni che non possiamo cambiare. La questione ci perseguiterà per molto tempo. Affronteremo anche questa nuova situazione in modo professionale”.