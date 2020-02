B. Dortmund, Emre Can parla già da leader: “Non si possono subire così tanti gol…”

Un gol illusorio prima della sconfitta. Emre Can non può essere contento del tutto della sua prima gara da titolare giocata in campionato con la maglia Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, autore di una rete molto bella, è stato sconfitto dal Bayer Leverkusen per 4-3. Un risultato arrivato dopo che la squadra dell’ex Juventus era passata anche in vantaggio.

Al termine del match, lo stesso Emre Can ha parlato ai media tedeschi da vero leader bacchettando la squadra: “La squadra ha molte potenzialità, ma deve imparare una cosa: se vai in vantaggio, devi essere cattivo. A volte devi giocare male, difendere meglio, tutti insieme. Giochiamo un calcio offensivo, ma dobbiamo fare tutti meglio difensivamente. Abbiamo segnato tre gol, ma ne abbiamo presi quattro. Così non possiamo vincere le partite. Ovviamente è stata una battuta d’arresto, ma la stagione è ancora lunga. Possono ancora succedere molte cose. Credo nella squadra e ne vedo il potenziale. Personalmente posso fare ancora meglio e proverò a farlo”.