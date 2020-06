Barbiere a casa, Sancho multato. Ma lui non ci sta: “Uno scherzo!”

Jadon Sancho finisce ancora una volta sotto i riflettori. Tuttavia stavolta non sono stati evidenziati i pregi del bomber del Borussia Dortmund. Quello dell’attaccante è un vero e proprio autogol, dal momento che è stato pizzicato mentre faceva accomodare a casa il barbiere per farsi sistemare l’acconciatura, violando così i protocolli di sicurezza in vigore per l’emergenza Coronavirus. Stessa colpa per il compagno di squadra Manuel Akanji. La DFL ha multato entrati i giocatori del Borussia Dortmund con questa motivazione: “I giocatori hanno violato le regole generali di igiene e protezione contro le infezioni, nonché le norme medico-organizzative”. Sancho non ha preso bene il provvedimento e ha scritto un tweet eloquente poi rimosso: “Ma è uno scherzo?!”. Tutto vero, ma la polemica continua a distanza.