Bayern Monaco sconfitto, Kovac sotto accusa: c’è Allegri per sostituirlo

Brutto ko per il Bayern Monaco, sconfitto 5-1 dall’Eintracht Francoforte. Polemiche e posizione di Niko Kovac in grave pericolo. L’allenatore è sotto accusa e la dirigenza potrebbe prendere seri provvedimenti sul suo futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la panchina del tecnico croato traballa non poco e starebbe circolando già il nome del possibile sostituto. Si tratterebbe di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, libero dopo l’esperienza bianconera. L’allenatore livornese è stato spesso accostato a diversi top club d’Europa ma la panchina del Bayern Monaco sembra quella più probabile. Il club bavarese avrebbe individuato proprio lui come l’uomo giusto dal quale poter ripartire.