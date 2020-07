Bayer Leverkusen, una vita da secondi: la maledizione continua dal 1997

Il Bayer 04 Leverkusen non è esattamente una squadra che può definirsi fortunata. Malgrado nel corso dei suoi ultimi vent’anni di storia sia riuscita più volte ad avvicinarsi ad un obiettivo, mai è riuscita a raggiungerlo in maniera compiuta. Ieri sera la collezione di medaglie di consolazione si è arricchita: k.o. a Berlino in finale di Coppa di Germania con il Bayern Monaco che ha invece alzato il trofeo per la 20.ma volta.

LA GRANDE SFORTUNA

La grande sfortuna del Bayer Leverkusen sta nel fatto che a partire dal 1997 fino ad oggi la squadra ha collezionato un numero impressionante di secondi posti senza mai riuscire a vincere le competizioni in cui ha gareggiato. Ventitré anni fa ebbe inizio questa catena di secondi posti consecutivi, col piazzamento ottenuto nel campionato di Bundesliga 1996/97 alle spalle del campione Bayern Monaco. La sfortuna per i tedeschi è proseguita fino a ieri, quando in finale di Coppa di Germania i Werkself hanno perso per 4-2 contro i bavaresi campioni della Bundesliga. In mezzo ci stanno una serie di secondi posti in campionato ottenuti nel 1999, 2000, 2002 e 2011, e medaglie di consolazione nella coppa nazionale negli anni 2002 e 2009.

SECONDI IN CHAMPIONS

I tedeschi hanno ottenuto un secondo posto in questi ultimi vent’anni persino in Champions League nel 2002 contro il Real Madrid, quando persero per 1-2. In campo c’erano campioni del calibro di Hierro, Figo e Zidane per i madrileni, e Lucio, Ballack e Neuville per i tedeschi. La partita fu tutto sommato equilibrata: gli spagnoli andarono subito in vantaggio con Raùl all’8′ del primo tempo, ma i tedeschi risposero cinque minuti dopo col pareggio di Lucio. A risolvere la partita fu Zidane allo scadere del primo tempo. La sfortuna non ha smesso di inseguire i nerorossi nemmeno nella competizione della coppa dalle grandi orecchie, ma prima di questa “catena” poco invidiabile di secondi posti, qualche vittoria era arrivata.

LE ULTIME VITTORIE

Le ultime vittorie sono arrivate nella stagione 1987/88 e 1992/93. Nel primo caso i tedeschi vinsero la coppa europea in finale contro l’Espanyol, nel secondo caso riuscirono a conquistare la coppa di Germania contro la squadra riserve dell’Hertha Berlino. Due vittorie che anticiparono un periodo poco fortunato per i tedeschi che fino a ieri ha avuto modo di continuare con la vittoria del Bayern Monaco in coppa. Chissà quando la fortuna tornerà a sorridere ai Werkself, in modo da interrompere un record poco invidiato in tutto il mondo.