Bayern, 11 su 11 e nessuno come Coman: con lui il campionato è assicurato

Il francese è un vero portafortuna

Il Bayern ha vinto il suo 32mo titolo nazionale battendo oggi all'Allianz il Borussia Dortmund per 3-1, centrando l'obiettivo con tre turni prima della fine della Bundesliga. Per i bavaresi è il decimo titolo consecutivo e il settimo personale che mette in bacheca il francese Kingsley Coman, un vero porta fortuna visto che nei suoi 11 anni di carriera professionale ha sempre conquistato il campionato. In precedenza, è diventato due volte campione d'Italia con la Juventus e, ancora prima, due volte campione di Francia con il PSG. A Monaco di Baviera è arrivato nell'estate del 2015 ed ha sempre sollevato il Meistershale.