Bayern, Boateng si tinge i capelli ‘viola Fiorentina’ e scrive: “Adoro questo colore”

Il difensore del Bayern Jérome Boateng è ben noto per il suo stile stravagante. Il 31enne ha fatto nuovamente scalpore per il nuovo look. Il vincitore del Triplete ha pubblicato una sua foto su Instagram con riccioli viola come il colore della Fiorentina dove ha giocato Kevin-Prince Boateng fratello del difensore del Bayern. “Adoro il colore”, ha scritto il centrale del Bayern che non pensa di cambiare squadra avendo ancora un anno di contratto: “Non ci sono state ancora discussioni per il mio contratto – racconta – Ma è chiaro che sarei felice di restare al Bayern con Flick. Io e la mia famiglia ci sentiamo molto bene a Monaco. Voglio giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno e sento di avere ancora la forma per farlo”.