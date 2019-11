Bayern-Borussia Dortmund dove seguirla in tv

In Bundesliga oggi big match della 11/ma giornata a Monaco di Baviera dove i campioni di Germania del Bayern riceveranno il Borussia Dortmund. Una sfida come al solito molto sentita che monopolizzerà le attenzioni di tutti gli sportivi teutonici. I padroni di casa vogliono tornare al successo dopo il pesante k.o. esterno sul terreno dell’Eintracht Francoforte che ha causato l’esonero di Niko Kovac. Il Borussia viene invece dal successo interno con il Wolfsburg. La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18.30 su Sky Sport Uno e su Sky Deutschland.

Il quadro della 11/ma giornata