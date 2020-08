Bayern campione, Salihamidzic: “Fiero della squadra, non fermiamoci qui”

In casa Bayern Monaco si continua a festeggiare la conquista del Triplete. Per il club bavarese si tratta della seconda tripletta negli ultimi otto anni e rappresenta un traguardo incredibile, specialmente se si pensa che a inizio stagione si era consumato l’avvicendamento in panchina, con l’esonero di Niko Kovac, sostituito da Hans-Dieter Flick. Il cambio in panchina ha riportato freschezza e risultati al Bayern, divenuto una vera e propria corazzata nel resto della stagione.

ORGOGLIO

Un motivo in più per essere orgogliosi della propria programmazione. Lo confermano le parole di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei campioni di Germania, via Twitter: “Incredibile. I nostri sogni si sono avverati: Campioni d’Europa, il secondo triplete in sette anni. Non riesco a esprimere a parole quanto sono orgoglioso dei ragazzi, dell’allenatore e di tutto lo staff. Questo trionfo è per i nostri grandi tifosi e per il nostro grande club. Continueremo così!”.