Bayern, caso De Ligt. L’olandese via? Il ds: “Situazione non semplice”

Bayern Monaco, Freund: "De Ligt elemento di spessore, avrà numerose chance"

Intervistato dal quotidiano sportivo tedesco BILD, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, ha parlato della situazione intorno a Matthijs De Ligt, difensore centrale olandese in passato alla Juventus. Un periodo complicato per il calciatore che, in questo avvio di stagione in Bundesliga, non riesce più a trovare lo spazio desiderato nelle gerarchie dell'allenatore dei bavaresi, Thomas Tuchel. Come spiegato da Christoph Freund, De Ligt è un calciatore considerato importante dalla società tedesca. "Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra. Con tre difensori centrali di classe mondiale a disposizione, avremo certamente bisogno di tutti loro" - ha spiegato il direttore sportivo del Bayern Monaco. Successivamente, ha spiegato il direttore sportivo del Bayern Monaco: "È evidente che la situazione attuale non rappresenti una sfida semplice per De Ligt, ma sono convinto che nel corso dei prossimi mesi avrà numerose occasioni di scendere in campo. Durante gli allenamenti, dimostra costantemente un impegno ineguagliabile" - ha concluso Christoph Freund, ds del Bayern Monaco.