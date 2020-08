Bayern, Coman: “Con Neymar a Parigi mai al Psg”

Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman ha dichiarato di non avere intenzione di tornare al Paris Saint-Germain, club recentemente battuto in finale di Champions League dalla sua squadra di Monaco di Baviera. “È difficile dire se giocherò di nuovo per il club parigino. Se Neymar gioca per il Psg, è quasi impossibile per me avere lo spazio a sinistra e quindi non vado. Penso di avere ancora dagli otto ai dieci anni per giocare ad alto livello, quindi non posso escludere completamente la possibilità di passare al Psg ma non adesso. Ho dei bei ricordi del tempo che ho trascorso nel campo dei parigini. Il Psg è sempre stato il mio club preferito. Ma la decisione di lasciare il sodalizio francese è stata quella giusta per me. Se non fossi partito, forse non avrei vinto la Champions League. Ho fatto una scelta difficile, ma ho sempre saputo che con i miei sacrifici avrei potuto giocare per un grande club ” riporta Telefoot. Coman ha giocato 38 gare con il Bayern nella stagione conclusa da poco, segnando otto gol fra tutte le competizioni.