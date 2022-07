Bayern, comunicato di addio a Lewandowski. Annuncio di Kahn: “De Ligt vuole noi”

Si è chiusa l'avventura di Robert Lewandowski al Bayern e stavolta a mettere la parola fine è stato il club bavarese. Questo il comunicato: L'FC Bayern ha raggiunto un accordo verbale con l'FC Barcelona per il trasferimento di Robert Lewandowski. "È positivo per entrambe le squadre che abbiamo fatto chiarezza. Robert si è guadagnato il nostro apprezzamento, ha vinto tutto con noi. Gli siamo incredibilmente grati", ha dichiarato il presidente del club Herbert Hainer in un'intervista al Bayerischer Rundfunk durante la presentazione della squadra all'Allianz.

Il CEO Oliver Kahn ha dichiarato: "Abbiamo concordato di far partire Robert Lewandowski. Abbiamo un accordo verbale con l'FC Barcelona, ​​il contratto è ancora in sospeso. Sappiamo molto bene per cosa dobbiamo ringraziare Robert, ma anche grandi giocatori hanno lasciato l'FC Il Bayern in passato, e anche dopo, il mondo del Bayern non è andato in pezzi, anzi, spesso ha continuato con ancora più successo".