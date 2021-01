Bayern, contatto con Sergio Ramos

Il Bayern probabilmente perderà Alaba a fine stagione. L’austriaco andrà a rinforzare il Real Madrid trasferendosi a parametro zero. I dirigenti bavaresi stanno cercando un degno sostituto e proprio oggi si è saputo che dal club della capitale iberica potrebbe arrivare Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid è disponibile a trasferirsi in Germania a parametro zero in estate visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021. Secondo i media spagnoli di El Chiringuito, i boss del Bayern hanno già chiesto a Ramos la disponibilità a trasferirsi a Monaco di Baviera. Il 34enne chiede dodici milioni di euro netti di stipendio una cifra enorme per i dirigenti bavaresi che hanno mandato via Alaba proprio per una richiesta simile. Ma i contatti proseguono e se Sergio Ramos dovesse abbassare le pretese probabile che si trovi l’accordo.